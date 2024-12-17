طالب يعثر علي طفل لقيط في صندوق قمامة بالمنصورة في الدقهلية

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طفل لقيط
طفل لقيط

عثر طالب  في العقد الثاني من عمره على طفل ملقى داخل صندوق للقمامة في المنصورة بمحافظة الدقهلية، وعلى الفور أخطر الجهات المختصة التى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.


تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى المنصورة العام طفل عثر عليه في صندوق القمامة بالمنصورة.

وبالفحص تبين أن الشاب عبد الرحمن "ع ا م" 18سنه طالب ومقيم طلخا عثر على الطفل بصندوق القمامة في المنصورة.

تم تسليم الطفل للمستشفى وتبين أنه حديث الولادة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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