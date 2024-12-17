سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-12-2024 أمام الجنيه المصري

الاقتصاد
الدولار
الدولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط السعر 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري:

  • 50.83 جنيه للشراء
  • 50.93 جنيه للبيع

بنك مصر:

  • 50.87 جنيه للشراء
  • 50.97 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

  • 50.82 جنيه للشراء
  • 50.92 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

  • 50.75 جنيه للشراء
  • 50.85 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي:

  • 50.86 جنيه للشراء
  • 50.96 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي:

  • 50.88 جنيه للشراء
  • 50.98 جنيه للبيع

تستمر أسعار الدولار في الاستقرار النسبي في السوق المصرفية بمصر، وفقًا لأحدث التحديثات من البنوك المختلفة.

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