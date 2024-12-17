النائب العام يزور السعودية للمشاركة في اجتماعات جمعية النواب العموم العرب

توجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، يرافقه وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الزيارة للمشاركة في اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، بالإضافة إلى حضور فعاليات ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية"، والتي تُعقد في مدينة نيوم.

وتستهدف الورشة مناقشة سبل تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مجال العدالة، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التحقيق والادعاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.