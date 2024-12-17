مياه أسيوط تشارك فى الدورة التدريبية لتدريب قادة المناخ الصغار



شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الثلاثاء في مبادرة عقول واعدة مستقبل أخضر تمكين قادة المناخ الصغار ضمن مبادرة صحتنا في بيئتنا المنفذة خلال الشراكة بين شركة المياه ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بإدارات ساحل سليم وأبنوب وأسيوط



وجاءت المشاركة خلال الورشة التدريبية المقامة بمركز التدريب والخدمات بمياه أسيوط بحضور ريمون شكرى مسئول برنامج المياه بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، والمحاضر حاتم السواح مدرب بشركة إينوفت للتعليم



واستهدفت المبادرة تدريب عدد من ممثلى الادارات التعليمية ليكونوا سفراء في مدارسهم لنقل الفكر الإيجابي عن المبادرة وكيفية جذب التلاميذ بوسائل وأنشطة مختلفة وتنفيذ الرسائل المستهدفة من المبادرة بعد تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية المنفذة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف التى حملت رسائل حيوية هادفة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى



وجاءت ورشة العمل لتدريب 20 متدرب من التربية والتعليم وشركة مياه أسيوط لتستكمل على أرض الواقع من خلال المتابعة وتحت أشراف ممثلى منظمة الأمم المتحدة يونسيف ومشرفين شركة المياه لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة