الرئيس السيسي يستقبل وزير الثقافة السعودي لتعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر والسعودية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، في لقاء حضره الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، بالإضافة إلى الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي لشئون مجلس الشورى، وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة في القاهرة.

وخلال اللقاء، نقل وزير الثقافة السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى الرئيس السيسي، الذي عبر عن تقديره الكبير لهما، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المميزة مع المملكة في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الثقافي.

كما تمنى السيسي للمملكة كل التوفيق في تنظيم الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية القادمة، مشيدًا بفوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس السيسي أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجالات الثقافة والفنون والسياحة.

كما أبدى استعداد مصر للتوسع في التعاون مع المملكة في مشروعات محددة تخص الثقافة والفنون وحماية التراث، وذلك استنادًا إلى الإرث الثقافي العريق الذي تمتلكه مصر وخبراتها الواسعة في هذه المجالات.

من جهة أخرى، أكد وزير الثقافة السعودي على الروابط الوثيقة بين الشعبين المصري والسعودي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي تحتلها الثقافة والفنون المصرية في وجدان المواطن السعودي.

وأضاف أن المملكة حريصة على تعزيز التعاون الثقافي والفني مع مصر، موضحًا أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين بهدف تعزيز هذا التعاون وتحقيق مشاريع ثقافية وفنية مشتركة.

هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات بين مصر والسعودية ويؤكد على أهمية التعاون في تعزيز الثقافة والفنون بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين.