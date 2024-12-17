نائب محافظ الفيوم يستمع لمطالب أهالي قرية العدوة

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، لقاءً مع أهالي قرية العدوة بمقر الوحدة المحلية للقرية، حيث استقبل 28 مواطنًا بشكل مباشر، إلى جانب فحص 71 طلبًا ورقيًا قدمها المواطنون، وشهد اللقاء حضور الأستاذ خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، وجه نائب المحافظ بسرعة دراسة الشكاوى والمطالب المقدمة والعمل على إيجاد حلول عاجلة، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ القرارات لضمان تحقيق الاستجابة السريعة.

في السياق ذاته، عقد الأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت، رئيس المركز، وعدد من مسؤولي الجهات المختصة.



شهد اللقاء استعراض 24 شكوى ومطلبًا من مواطني المركز والقرى التابعة له، تنوعت بين طلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى طلبات ترخيص أكشاك وتوفير مشروعات صغيرة للشباب من الجنسين.

تضمنت الشكاوى والمطالب التي تمت مناقشتها توفير فرص عمل بالتنسيق مع مديرية العمل، ودعم المشروعات الصغيرة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تقديم مساعدات من الجمعيات الأهلية، كما شملت المطالب إجراء الفحص الطبي اللازم لبعض الحالات المرضية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.



أكدت القيادات التنفيذية بالمحافظة أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن نهج الحكومة في تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، مشددين على التزام المحافظة بحل المشكلات وفق الإمكانيات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحسين الخدمات المقدمة.