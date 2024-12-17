مقيد اليدين والقدمين..استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها داخل شقته في منطقة الهرم.

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمة بقتل زوجها "قهوجي" بمساعدة عشيقها، وتبين أنه عثر عليه مقيد اليدين والقدمين ومكمم داخل شقته في منطقة الهرم

الزوجة وعشيقها

وكشفت التحقيقات، أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وشاب تربطه علاقة عاطفية بها، حيث كانت الزوجة تأخذ أموال زوجها للإنفاق علي عشيقها وعند تعثر زوجها قررت التخلص منه بمساعدة عشيقها وسهلت دخوله إلي الشقة وتعديا علي المجني عليه وقتله. 

مقيد اليدين والقدمين

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها، لكشف غموض العثور على جثة قهوجي مكبلة القدمين واليدين والفم وبها أثار تعذيب داخل شقته بالهرم.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من شقيق المجني عليه بعدما اكتشف مقتل شقيقه داخل مسكنه وعثر على جثته ووجد آثار تعذيب ودماء.

وبالفحص وإجراء التحريات، عثر على الجثة وسط الصالة ومكبل من قدميه ويديه وبه آثار دماء وتعذيب على أجزاء متفرقة بجسده.

وحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة للتحقيق

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