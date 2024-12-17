الادمان والعنف المدرسى وطرق المواجهة فى ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان الإدمان والعنف المدرسى وطرق المواجهة بمقر مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين بأسيوط



واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على أسباب لجوء بعض الشباب للإدمان، التعرف على الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الإدمان والتعريف بطرق الوقاية من الإدمان



وبدأ الندوة بكلمات إفتتاحية من عمرى كامل عبد الرحمن عامر مدير عام إدارة مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين بأسيوط وسحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط مؤكدين على أهمية المبادرة التوعويةلا للعنف المدرسى فى الحد من جميع اشكال وصور العنف والتوعية بطرق العلاج





وحاضر فى الندوة نادى سيد على عبد الدايم مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأسيوط التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وكانت اهم النقاط التى أكد عليها هى ما يلى مفهوم الإدمان،انواعه محمود مثل إدمان القراءة ومذموم مثل إدمان المخدرات، كل متعاطى مخدرات لا بد ان يكون مدمنا لكن ليس كل مدخن متعاطى مخدرات، التدخين من اقوى مداخل الإدمان، مراحل الإدمان: التجريب، التعاطى والادمان،أسبابه: رفاق السوء، التفكك الأسرى، ضعف الوازع الدينى، وجود مشاكل نفسية، غياب الرقابة الأبوية على الأبناء والاستخدام السيء لوسائل التكنولوجيا الحديثة وتقليد النماذج السيئة فيها.

وحذر عبد الدايم من انواع المخدرات المنتشرة مثل الحشيش ومشتقاته، الاستروكس،الفودو،الشادو بودر والشابو،الفيل الأزرق،الترامادول وسكوبلامين أو نفس الشيطان ومخاطرها على أعضاء الجسد خاصة المخ، القلب،الكبد، الأعصاب وملامح الوجه



ونوه عبد الدايم إلى الآثار الاخرى المترتبة على إدمان المخدرات بصفة عامة النفسية، الجسدية،الاجتماعية والاقتصادية



واوضح عبد الدايم أن المدمن هو مريض يتم علاجه ويمكن شفاؤه تماما فى مستشفى متخصصة وأكد على أهمية دور المؤسسات التربوية فى مواجهة ظاهرة الإدمان من خلال التوعية بأضراره الجسيمة



وفى ختام اللقاء تم إجراء حوار مفتوح بين الطلبة والمحاضر انهالت فيه التساؤلات والاستفسارات والمداخلات حول موضوع اللقاء وتم الإجابة عليها بكل وضوح وشفافية



وتم التأكيد على أهمية دور الشباب فى حمل الرسائل الإيجابية لتوعية اقرانهم وباقى فئات المجتمع من مخاطر إدمان المخدرات.