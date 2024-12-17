يحمل يوسف ناصر على عاتقه أحلام المنتخب الكويتي لكرة القدم لتعزيز رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز ببطولة كأس الخليج (خليجي 26) عندما يقود منتخب بلاده في البطولة التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتنتهي في 3 يناير المقبل.

"خليجي 26".. يوسف ناصر يحمل على عاتقه أحلام المنتخب الكويتي

ويتواجد المنتخب الكويتي، مستضيف البطولة في المجموعة الأولى مع منتخبات الإمارات وقطر وعمان، حيث يستهل مشواره بمواجهة عمان في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 من الشهر الجاري، ثم سيواجه الإمارات بعدها بثلاثة أيام قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قطر يوم 27 من الشهر الجاري.

يعيش يوسف ناصر مهاجم منتخب الكويت، مرحلة توهج كبيرة تجعله الخيار الأول للجهاز الفني للأزرق بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي، في بطولة كأس الخليج لا سيما وأن اللاعب سجل ستة أهداف مع فريقه الكويت، بالدوري الكويتي لكرة القدم هذا الموسم، بالإضافة لتسجيله هدفين مع المنتخب الكويتي أمام منتخب فلسطين في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي المجمل سجل نصار 52 هدفا مع المنتخب الكويتي في 113 مباراة دولية خاضها معهم، ويهدف اللاعب لتسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة منتخب بلاده في الوصول لأبعد دور ممكن ببطولة خليجي 26.

ولد ناصر في مدينة الكويت الكويتية يوم 9 أكتوبر 1990 ويبلغ حاليا 34 عاما، ورغم تقدمه في العمر لكنه يهدف لمواصلة المشوار مع منتخب بلاده على أمل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 المقبلة.

وبدأ يوسف ناصر مسيرته بفريق الشباب بنادي كاظمة الكويتي في موسم 2008 / 2009، وسرعان ما بزغ نجمه مع فريق الشباب ليتم تصعيده للفريق الأول في عام 2009 واستمر مع فريق كاظمة حتى عام 2017، وسجل معه 43 هدفا، علما بإنه انتقل لفريق عجمان الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في 2013 / 2014 حيث شارك في 16 مباراة وسجل هدفين.

وفي موسم 2017 / 2018 انتقل ناصر إلى فريق النهضة العماني حيث لعب هناك تسع مباريات وسجل ستة أهداف، قبل أن يعود في الموسم التالي للكويت من بوابة فريق القادسية الذي سجل معه عشرة أهداف في موسم واحد.

ومنذ عام 2019 انتقل ناصر لفريق الكويت الكويتي، الذي مازال مستمرا معه حتى الآن وسجل معه 53 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي لعب ناصر مع منتخب الكويت تحت 17 عاما مباراة واحدة سجل خلالها هدفين، كما لعب سبع مباريات مع منتخب تحت 20 عاما وسجل هدفا وحيدا، قبل أن يخوض 113 مباراة دولية مع المنتخب الأول سجل خلالها 52 هدفا.

وحصل ناصر على العديد من الألقاب مع الأندية التي لعب لها، حيث توج بكأس أمير الكويت في 2011 وكأس الاتحاد الكويتي موسم 2015 / 2016 مع كاظمة الكويتي.

كما توج أيضا بلقب الدوري الكويتي أربع مرات مع فريق الكويت الكويتي، الذي توج معه أيضا بلقبين لكأس الأمير، ولقب في بطولة كأس ولي العهد، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الكويتي.

كما توج ناصر مع المنتخب الكويتي الأول ببطولة كأس الخليج في 2010.