لطيفة تحصد تكريمات متعددة وتشارك في ليلة تكريم الراحل محمد رحيم

واصلت الفنانة لطيفة تألقها على الساحة الفنية بحصد العديد من التكريمات والمشاركة في فعاليات بارزة، حيث تم تكريمها مؤخرًا في مهرجان الإبداع العربي تقديرًا لمسيرتها الفنية المميزة، ونظرًا لانشغالها خارج مصر، تسلّم الإعلامي ممدوح موسى الجائزة نيابة عنها.

فيما وجهت لطيفة كلمة مسجلة عبرت خلالها عن شكرها واعتزازها بهذا التكريم من قبل المجتمع الفني في مصر.

لطيفة تشارك في بروفات حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم

وتشارك لطيفة اليوم في بروفات حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية، حيث عبرت عن حزنها العميق لرحيله برسالة مؤثرة قالت فيها: "وجعت قلبي والله يا رحيم.. ده أنا لسه مكلماك ومتفقين على شغل.. ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبر كل محبيك على فراقك.. كنت فنان ومبدع وإنسان جميل وقلب حلو.. الله يرحمك".

وكانت لطيفة قد عادت إلى مصر عقب مشاركتها في النسخة الأولى من "بيلبورد أرابيا" بالرياض، ووصفت الحدث بأنه "ليلة ساحرة" في رسالة عبرت فيها عن فخرها بكونها جزءًا من هذا الحدث الفني الضخم، وهنأت المملكة العربية السعودية على فوزها بتنظيم كأس العالم 2034.

لطيفة تحصد جائزة أفضل ألبوم لعام 2024

إلى جانب ذلك، حصدت لطيفة جائزة أفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها "مفيش ممنوع" في مهرجان ضيافة الذي أُقيم في دبي، وعبّرت عن امتنانها وفخرها بهذا الإنجاز، موجهة شكرها لصُنّاع الألبوم وفريق عملها، وأهدت الجائزة إلى روح والدتها التي كانت داعمة لها خلال مراحل إعداد الألبوم.