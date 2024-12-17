اعترافات مثيرة للمتهم بابتزاز زميلته بتصويرها أثناء تبديل ملابسها في العجوزة

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ارشفية

استمعت النيابة العامة، لأقوال المتهم بابتزاز زميلته بتصويرها أثناء تبديل ملابسها، بمقر عملها في العجوزة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بابتزاز زميلته، قائلا،"كنت عايز اعمل معاها علاقة غير شرعية، فحاولت ابتزها أني اصورها أثناء تبديل ملابسها.

ابتز زميلته

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من سيدة اتهمت فيه زميلها بتصويرها أثناء تبديل ملابسها، بمقر عملها في العجوزة، وذكرت أن المتهم ابتزها بمقطع الفيديو، للاستجابة لمطالبه.
 

تمكن المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

اعترافات مثيرة أحمد فاروق الهاتف المحمول شرطة العجوزة علاقة غير شرعية قسم شرطة العجوزة

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