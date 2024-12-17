الرئيس السيسي يستقبل وزير الثقافة السعودي ويشيد بالتعاون الثقافي بين مصر والسعودية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، في لقاء حضره الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة في القاهرة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الثقافة السعودي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي إلى الرئيس السيسي.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لخادم الحرمين وولي العهد، مؤكدًا اعتزاز مصر، قيادة وشعبًا، بالعلاقات التاريخية مع المملكة في جميع المجالات، خاصة في المجال الثقافي.

كما تمنى الرئيس السيسي التوفيق للمملكة في استضافة مختلف الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية، معبرًا عن تهنئته للمملكة بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

كما أشاد الرئيس السيسي بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجالات الثقافة والفنون والسياحة، معبرًا عن استعداد مصر للتعاون المستمر في هذا المجال، بفضل الإرث الثقافي العريق والخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مختلف مجالات الفنون والثقافة.

وأضاف الرئيس استعداد مصر لتنفيذ مشروعات ثقافية وفنية مع المملكة في مجالات الآداب وحماية التراث.

وفي نفس السياق، أكد وزير الثقافة السعودي على التقارب الوثيق بين الشعبين المصري والسعودي، مشيرًا إلى أن الثقافة والفنون المصرية تحظى بمكانة كبيرة في وجدان المواطن السعودي.

وأكد الوزير السعودي حرص المملكة على تكثيف التعاون الثقافي والفني مع مصر، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية في البلدين، بما يعزز التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين.