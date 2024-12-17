استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 17 ديسمبر 2024 وسط تراجع طفيف لعيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بعد آخر تراجع شهده السوق.

حيث سجل عيار 21 انخفاضًا قدره 5 جنيهات في سعر الجرام، في حين حافظت الأعيرة الذهبية الأخرى على استقرارها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 دون مصنعية استقر سعر الذهب اليوم، حيث سجل عيار 21 تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 3820 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18 حافظ عيار 18 على انخفاضه الأخير في السوق، حيث سجل 3274 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم، حيث بلغ 4365 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم استقر سعر الجنيه الذهب اليوم، مسجلًا 30560 جنيهًا، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

سعر الذهب اليوم بالدولار على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب استقرارًا عند 2656 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الذهب العالمية.

تستمر أسعار الذهب في مصر بالتأثر بالتقلبات العالمية، مع بقاء السوق في حالة ترقب للتطورات القادمة.