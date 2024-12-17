لحضور طبيبة التشريح.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني ل 20 يناير

أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من رمضان محمد المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا إلى جلسة ٢٠ يناير ؛ لحضور طبيبة التشريح وشاهد الاثبات.

وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان م."، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني "أشرف ش."، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "سهير ع." 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما (أطفال لم يتجاوزا 18 عاما)، وقضت بمعاقبة المتهمة الثالثة "إسراء ص."، بالسجن المؤبد.

وبرأت المحكمة المتهمة الخامسة "آية م."، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.