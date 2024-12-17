الثقافة تحتفي بخمسين عامًا على رحيل "فريد الأطرش" بقصر الأمير بشتاك

ضمن الأنشطة الثقافية لوزارة الثقافة، يستضيف بيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك) بشارع المعز لدين الله الفاطمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس (١٩ ديسمبر)، أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات بعنوان "فريد الأطرش.. لحن الخلود"، إعداد وتقديم الناقدة الموسيقية د. إيناس جلال الدين وفي ضيافتها د.هاني الحمزاوي وفرقته الموسيقية.

تفاصيل أمسية “فريد الأطرش.. لحن الخلود”

الأمسية في الذكرى الخمسون لرحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، الذي رحل عن عالمنا في 26 ديسمبر من عام 1974، حيث يستعرض الفنان د.هاني الحمزاوي مع الحضور رحلة الموسيقار الكبير مع عالم الفن، ويشدو بمصاحبة فرقته الموسيقية باقة من أبرز ألحانه.

كما يسلط الضوء على تجربة فريد الأطرش المُتَفرده بين الغناء والتلحين، واسلوبه ذو الطابع الخاص في العزف على العود؛ حتى لازمه لقب "ملك العود" لارتباطه الوطيد بتلك الآلة، التي أثرت بألحانه تاريخ الموسيقى المصرية والعربية.

معلومات عن صالون مقامات

صالون مقامات فكرة الفنان الراحل محسن فاروق مؤسس بيت الغناء العربي، صوليست الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، الصالون اعداد وتقديم الناقدة الموسيقية د.إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية، ويُقام في الخميس التاني من كل شهر.