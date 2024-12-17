لهذه الأسباب..جوله تفقدية مفاجئة لـ "محافظ الدقهلية" بحي غرب المنصورة

محافظات
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية مفاجئة بنطاق حي غرب المنصوره.


حيث تفقد اللواء " مرزوق " المركز التكنولوجي بحي غرب لمتابعة العمل بملف التصالح علي مخلفات البناء وشدد علي تكثيف العمل بهذا الملف وسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات وتسليمها للمواطنين والانتهاء من تقديم وتجهيز جميع الملفات وعرضها علي لجان البت، وتفقد مركز اصدار تراخيص المحال العامه.


كما تفقد " المحافظ " مستوي النظافه والاشغالات بشوارع حي غرب ووجه بتكثيف مستوي النظافه ورفع جميع الاشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.


وأيضًا تفقد  " مرزوق " أحد المخابز البلديه بشارع الترعه لمتابعة مستوي جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات الفنيه والتأكد من صرفه لمستحقيه، ووجه بتحرير محضر مخالفة أوزان لصاحب المخبز.


كما تفقد " المحافظ " عدد من منافذ بيع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه ووجه لوكيل وزارة التموين بمراجعة كافة الأسعار بالمنافذ للتأكد من عدم المغالاه في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.


كما قام  " مرزوق " بتفقد أعمال التطوير الجاريه بحمام سباحة التربية والتعليم بشارع الجلاء، ووجه بتكثيف أعمال التنفيذ والانتهاء منه وتسليمه قبل نهاية شهر يناير القادم.

جانب من الجولة

1000491050
1000491050
1000491053
1000491053
1000491059
1000491059
1000491068
1000491068
1000491062
1000491062
1000491056
1000491056
1000491065
1000491065
1000491071
1000491071
1000491044
1000491044
1000491041
1000491041
1000491038
1000491038
1000491032
1000491032
1000491035
1000491035
1000491029
1000491029
1000491017
1000491017
1000491014
1000491014
1000491026
1000491026
1000491011
1000491011
إصدار تراخيص المحال العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة والإشغالات المركز التكنولوجي تراخيص المحال حى غرب المنصورة طارق مرزوق محافظ الدقهلية منافذ بيع السلع وتوفير السلع

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الدقهلية

اسعار البيض اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الدقهلية

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 17-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 17-12 -2024 في محافظة الدقهلية

اسعار السمك اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

وزير التعليم: انفراجة فى مرتبات المدرسين العاملين بالحصة

تامر هجرس يُعطل تصوير فيلمه الجديد من أجل زوجته ميرال

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: عيار 21 ينخفض 5 جنيهات

تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في قطاع التعدين: لقاء وزير البترول المصري بنظيره السعودي

رئيس جامعة أسيوط يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

خليجي 26.. "علي مبخوت" ماكينة أهداف إماراتية لا تهدأ

موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

لحضور طبيبة التشريح.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني ل 20 يناير