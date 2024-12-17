لهذه الأسباب..جوله تفقدية مفاجئة لـ "محافظ الدقهلية" بحي غرب المنصورة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية مفاجئة بنطاق حي غرب المنصوره.



حيث تفقد اللواء " مرزوق " المركز التكنولوجي بحي غرب لمتابعة العمل بملف التصالح علي مخلفات البناء وشدد علي تكثيف العمل بهذا الملف وسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات وتسليمها للمواطنين والانتهاء من تقديم وتجهيز جميع الملفات وعرضها علي لجان البت، وتفقد مركز اصدار تراخيص المحال العامه.



كما تفقد " المحافظ " مستوي النظافه والاشغالات بشوارع حي غرب ووجه بتكثيف مستوي النظافه ورفع جميع الاشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.



وأيضًا تفقد " مرزوق " أحد المخابز البلديه بشارع الترعه لمتابعة مستوي جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات الفنيه والتأكد من صرفه لمستحقيه، ووجه بتحرير محضر مخالفة أوزان لصاحب المخبز.



كما تفقد " المحافظ " عدد من منافذ بيع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه ووجه لوكيل وزارة التموين بمراجعة كافة الأسعار بالمنافذ للتأكد من عدم المغالاه في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.



كما قام " مرزوق " بتفقد أعمال التطوير الجاريه بحمام سباحة التربية والتعليم بشارع الجلاء، ووجه بتكثيف أعمال التنفيذ والانتهاء منه وتسليمه قبل نهاية شهر يناير القادم.

جانب من الجولة

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