كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وغدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما سيكون الطقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الطقس نهارًا : مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الطقس ليلًا : بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

: بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. الرياح والنشاط الجوي : تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

: تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة. الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصةً القريبة من المسطحات المائية.

فرص سقوط الأمطار

اليوم الثلاثاء : هناك فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

: هناك فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية على فترات متقطعة. غدًا الأربعاء: تتوقع الأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 22 درجة، والصغرى 11 درجة.

: العظمى 22 درجة، والصغرى 11 درجة. السواحل الشمالية : العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة.

: العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة. شمال الصعيد : العظمى 23 درجة، والصغرى 6 درجات.

: العظمى 23 درجة، والصغرى 6 درجات. جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة، والصغرى 11 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين:

تجنب السفر في الساعات المبكرة من الصباح بسبب الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية.

ارتداء ملابس دافئة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

خلاصة التوقعات: الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا، باردًا ليلًا، مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل في هذه الظروف الجوية.