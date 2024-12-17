‏رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا: ستتم إعادة هيكلة وزارة الدفاع عبر "الفصائل" في الفترة المقبلة

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بوابة الفجر

قال ‏رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا المهندس محمد البشير، إنه سيتم إعادة هيكلة وزارة الدفاع عبر "الفصائل" في الفترة المقبلة.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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