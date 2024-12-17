ريلمي تستعد لإطلاق هاتفRealme 14x 5G في الأسواق ديسمبر الجاري بمواصفات استثنائية

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Realme 14x 5G في الأسواق العالمية حيث من المقرر طرحه في الهند يوم 18 ديسمبر الجاري.

تعرف على مواصفات هاتف Realme 14x 5G المذهلة

كما يأتي هاتف Realme 14x 5G بمواصفات تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتوفر تجربة أداء سلسة ومتكاملة ويُعد هذا الإصدار إضافة قوية إلى سلسلة ريلمي من الهواتف الذكية ويجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات المميزة مما يجعله منافسًا بارزًا في سوق الهواتف الذكية.

كما تأتي مواصفات Realme 14x 5G

حسب ما نشره موقع Gizmochina

• يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة

توفر تجربة مشاهدة مريحة ودقة عرض واضحة.

• ويتميز الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مما يضمن استخدامًا طويلًا دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر ليكون خيارًا مميزًا للمستخدمين أصحاب الاستخدام المكثف.

•وفيما يخص الذاكرة، سيتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات مختلفة من التخزين لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة:

• 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

• 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.

• 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

• أما الكاميرا فيأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية عمودية مما يوفر تحسينات كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة حيث تعتمد الكاميرا الرئيسية على مستشعر بدقة 50 ميجا بكسل.

خصائص ومزايا إضافية في هاتف Realme 14x 5G

يركز هاتف Realme 14x 5G على التصميم العصري والأنيق مع تعزيز الأداء إذ يتميز بالخصائص التالية:

1. تصميم محسن وأنيق: حرصت الشركة على توفير مظهر جمالي أكثر تميزًا عن الإصدارات السابقة.

2. كاميرا ثلاثية مطورة: تدعم التصوير الاحترافي والمفصل بفضل النظام المحسن والمستشعر العالي الدقة.

3. منافذ وأزرار محسّنة: يحتوي الجهاز على أزرار الطاقة والتحكم بالصوت في الجانب الأيمن إلى جانب منفذ USB Type-C في الجزء السفلي للشحن السريع ونقل البيانات.

4. مقاومة للماء والغبار: الهاتف مصنف بمعيار IP69، ما يجعله قادرًا على مقاومة الظروف القاسية من الغبار والمياه.

5. خيارات ألوان متنوعة: من المتوقع أن يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان مميزة لتلبية أذواق المستخدمين.

هاتف ريلمي الجديد

إذا كنت مقبل على شراء هاتف Realme 14x 5G تعرف على مواصفات وأداء عمر البطارية

تعزز بطارية الهاتف 6000 مللي أمبير من كفاءة الاستخدام اليومي المكثف مما يجعله خيارًا عمليًا لجميع مستخدمي الهواتف الذكية الذين يعتمدون على هواتفهم في أداء مهام متعددة طوال اليوم كما تسعى ريلمي من خلال هذا الإصدار الجديد إلى تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية ومنافسة العلامات التجارية الأخرى، حيث يجمع الهاتف بين الأداء القوي والتصميم المتطور، مما يجعله أحد أبرز الهواتف المنتظرة خلال الفترة المقبلة.