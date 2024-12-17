وكيل التعليم بالدقهلية يواصل متابعاته الميدانية للوقوف علي انتظام العملية التعليمية بإدارة شربين

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية لمتابعة إدارة شربين التعليمية وانتظام سير الدراسة بالمدارس

و قام مدير المديرية خلال زيارته لإدارة شربين بزيارة عدد من المدارس:

مدرسة كفر الحطبة للتعليم الأساسي

مدرسة المهندس نصر منصور تعليم أساسي

و قد اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم ووجه بعض الأسئلة للطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج.

كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول و وجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية.

تأتي الجولات تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

جانب من الجولة

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