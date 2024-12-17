سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

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شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا في تعاملاته الفورية، حيث سجلت قيمتا البيع والشراء في عدد من البنوك المصرية، كما يلي:

البنك المركزي المصري:

  • 50.75 جنيه للشراء.
  • 50.88 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:

  • 50.75 جنيه للشراء.
  • 50.85 جنيه للبيع.

بنك مصر:

  • 50.75 جنيه للشراء.
  • 50.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

  • 50.77 جنيه للشراء.
  • 50.87 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

  • 50.75 جنيه للشراء.
  • 50.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

  • 50.77 جنيه للشراء.
  • 50.87 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

  • 50.75 جنيه للشراء.
  • 50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • 50.77 جنيه للشراء.
  • 50.87 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:

  • 50.75 جنيه للشراء.
  • 50.87 جنيه للبيع.

الأسعار تتفاوت قليلًا بين البنوك، لكن بشكل عام سجل الدولار استقرارًا مع ارتفاع طفيف في القيمة اليوم.

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