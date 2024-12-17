سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا في تعاملاته الفورية، حيث سجلت قيمتا البيع والشراء في عدد من البنوك المصرية، كما يلي:
البنك المركزي المصري:
- 50.75 جنيه للشراء.
- 50.88 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:
- 50.75 جنيه للشراء.
- 50.85 جنيه للبيع.
بنك مصر:
- 50.75 جنيه للشراء.
- 50.85 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
- 50.77 جنيه للشراء.
- 50.87 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
- 50.75 جنيه للشراء.
- 50.85 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:
- 50.77 جنيه للشراء.
- 50.87 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
- 50.75 جنيه للشراء.
- 50.85 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- 50.77 جنيه للشراء.
- 50.87 جنيه للبيع.
المصرف المتحد:
- 50.75 جنيه للشراء.
- 50.87 جنيه للبيع.
الأسعار تتفاوت قليلًا بين البنوك، لكن بشكل عام سجل الدولار استقرارًا مع ارتفاع طفيف في القيمة اليوم.