استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: عيار 21 ينخفض 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظت أسعار المعدن النفيس على قيمتها لليوم الرابع على التوالي، بعد آخر تراجع شهده السوق في شعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل عيار 21 في تعاملات اليوم تراجعًا قدره 5 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام إلى 3820 جنيهًا. وهو التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بعد تحرك السوق في اتجاه استقرار نسبي.

سعر الذهب عيار 18 وعيار 24

بالنسبة لعيار 18، فقد سجل سعر الجرام 3274 جنيهًا، وهو استمرار للانخفاض الذي شهده في الفترة الماضية.

كما حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره في منتصف اليوم، حيث سجل 4365 جنيهًا للجرام، ليبقى الأعلى سعرًا بين الأعيرة الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب أيضًا لليوم الرابع على التوالي، حيث سجل 30560 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة الاستقرار في سوق الذهب المصري اليوم.

سعر الذهب عالميًا

فيما يخص أسعار الذهب العالمية، فقد استقر سعر الذهب في بورصة الذهب العالمية عند 2656 دولارًا للأوقية، بعد آخر انخفاض شهده المعدن النفيس في الأسواق العالمية.