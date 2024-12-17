طارق العريان يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

تصدر اسم المخرج طارق العريان تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حل ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة قناة "دي إم سي"، وكشف كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني.

طارق العريان

أبرز تصريحات طارق العريان

كشف المخرج طارق العريان إنه كان يذهب مع والده إلى أماكن التصوير، حيث كان يشاهد ويسهر معه أثناء تصوير فيلم "القضية المشهورة"، الذي كان من إخراج حسن الإمام، حيث كان يشعر بالسعادة عند متابعة العمل السينمائي، مؤكدًا أنه أحب السينما منذ صغره.

أما عن سفره إلى أمريكا كان بسبب سفر إخوته الأكبر منه، وهم نبيل وأحمد وهاني، حيث سافر كل واحد منهم بعد إنهاء الثانوية العامة. وبشكل تلقائي، قرر طارق السفر معهم. ورغم رغبته في دراسة السينما، كان خجولًا من إخبار والده بذلك، خاصةً أن إخوته درسوا تخصصات مثل الهندسة وإدارة الأعمال. لذلك، تم إقناعه بدراسة الهندسة، ووافق على الالتحاق بالجامعة.

موقف جمع بين طارق العريان وأحمد زكي

وقال طارق العريان أنه كان خجولًا في البداية خلال تصوير المشاهد مع أحمد زكي، خصوصًا في أول يوم تصوير، وصرح عن مواقف طريفه جمعته بالفنان أحمد زكي، قائلًا له: «أنا كنت بمثل وأنت لسه كنت بتلبس شورت».







كما صرح طارق العريان، أن أخاه نصحه بأن يحصل على كورس لكسر خجله، مشيرَا إلى أن الكورس الذي خضع له في أمريكا كان غريبًا، حيث تضمن تجارب تمثيلية، مثل وضعهم في تجربة غرق مركب وسؤالهم عمّن سيعيش ومن سيموت، وقال طارق إنه سيعيش لأنه سيصبح شيئًا عظيمًا وسيؤثر في الناس.

كواليس فيلم “الإمبراطور”

وبعد عرض فيلم «الإمبراطور»، عبّر عن شعوره بالإحباط، لأنه شعر أن الفيلم لم يكن كما كان يتصور، خصوصًا أن فكرته الأولية كانت مستوحاة من فيلم «Scarface»، ورغم أن العرض الخاص كان ناجحًا، إلا أن طارق لم يركز على رد فعل الجمهور الداخلي، حيث شعر وقتها بأنه لم يصل إلى المستوى الذي كان يتوقعه، ومع مرور الوقت واجه الواقع ورضي عن الفيلم.