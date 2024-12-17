الطقس في مصر اليوم 17 ديسمبر 2024.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

الطقس في مصر اليوم 17 ديسمبر 2024تق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد تنوعًا في درجات الحرارة والظروف الجوية. وسيتفاوت الطقس بين معتدل في بعض المناطق وبارد في أخرى، مع تحذيرات من بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية والأمطار الخفيفة. وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل حالة الطقس في مختلف المناطق.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية. ويُتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة ليلًا في هذه المناطق.

حالة الطقس في الوجه البحري والسواحل الشمالية

من المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية. وسجلت درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية في هذه المناطق، مع توقعات بوجود أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في جنوب سيناء وجنوب الصعيد

يكون الطقس مائل للدفء نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية. وتُتوقع أيضًا نشاط رياح على هذه المناطق على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية ومطروح والعلمين

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا في الإسكندرية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية. وفي مدينة العلمين، سجلت درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية، فيما سجلت محافظة مطروح العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. هذه الظاهرة قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية وتسبب خطورة على الطرق. بالإضافة إلى ذلك، حذرت الهيئة من وجود نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.