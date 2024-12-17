وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص

الفجر السياسي
وزير الاستثمار والتجارة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

 

 

 

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الوزارة بالتنسيق مع الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية عادلة ومستدامة، ما يحقق زيادة الصادرات، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية.


وأضاف الخطيب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلًا: نعمل على تحقيق تكاتف الجهود بين  السلطتين التشريعية التنفيذية وخلق بيئة مستدامة وسياسات وتشريعات تحقق هذا الهدف.


وأوضح، أن المستثمر يحتاج لوضوح السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع وجود خطة مستدامة، مستطردًا: نشهد مرحلة انتقالية هامة للاقتصاد المصري.


وتابع: الدولة تحملت فاتورة  التنمية من خلال بنية تحتية طموحة لم يحدث فيها استثمار منذ سنوات، ونسعى لتحفيز القطاع الخاص من خلال بنية تحتية ومناخ استثماري ودعم القطاع بما يساهم في خلق فرص عمل، مضيفًا: نشهد ثورة في مجال التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء الضريبية على المستثمرين.

 

 

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