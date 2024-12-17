في الوقت التى تواجه فيه تحديدات في عمليات التشغيل والتزامات مالية مرتفعة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تدرس الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية، وأسعار الوقود.

وذكر “ عصمت” خلال حديثة لـ قناة العربية، أن الوزارة تحاول دائما عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، في الوقت التى تواجه فيه تحديدات في عمليات التشغيل، والتزامات مالية مرتفعة لدخول طاقات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار “ عصمت” إلى أن الوزارة تتوقع إضافة 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء قبل حلول الصيف القادم، مشيرا إلى أنها إضافة منهم حتي الان نصف جيجا وات في الأسبوع الماضي، وتتوقع إضافة 1.5 جيجا وات بحلول مارس القادم.

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