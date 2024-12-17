مصر تحتفل بإنتاج أول منتج محلي من الأنسولين

مصر تحتفل بإنتاج أول منتج محلي من الأنسولين.. خطوة نحو تأمين احتياجات المرضى

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مصر تحتفل بإنتاج
مصر تحتفل بإنتاج أول منتج محلي من الأنسولين

في خطوة تاريخية ومهمة، احتفلت مصر بإطلاق أول منتج محلي من الأنسولين، وهو ما يمثل علامة فارقة في مجال الرعاية الصحية وتأمين احتياجات المرضى المحليين. وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية الحيوية، وضمان توافر الأدوية الضرورية لمرضى السكري. 

أهمية إنتاج الأنسولين المحلي

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاحتفال اليوم بتصنيع أول منتج مصري من الأنسولين يعد الأهم لأنه يمثل شريان الحياة لمرضى السكري. والأنسولين هو دواء أساسي لمرضى السكري، وإنتاجه محليًا يضمن توفيره بشكل مستمر وبأسعار معقولة، مما يسهم في تحسين حياة ملايين المرضى في مصر.

تصريحات الدكتور علي الغمراوي

في تصريحات له على هامش الموافقة على إطلاق تصنيع الأنسولين المحلي من خلال إحدى الشركات الوطنية، أشار الدكتور الغمراوي إلى أن هذا الإنجاز الكبير دليل على سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو توطين وتأمين احتياجات المريض المصري. وأوضح أن إنتاج الأنسولين محليًا يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

حجم مبيعات الأنسولين في السوق الدوائي

لفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن مبيعات الأنسولين خلال العام الماضي مثلت حجمًا كبيرًا من السوق الدوائي، مما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا المنتج في النظام الصحي المصري. وإنتاج الأنسولين محليًا يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية ويعزز من قدرة مصر على التحكم في توافر الدواء وجودته.

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تعتبر هذه الخطوة خطوة محورية في تطوير القطاع الصحي المصري وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المرضى المحليين. 

 

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