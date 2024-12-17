لهذا السبب.. حمادة هلال يتصدر التريند

تصدر اسم الفنان حمادة هلال تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد الإعلان عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم " يا ريت أهالينا ما ربونا"، الأغنية التي حظيت بإهتمام واسع والسبب في ذلك اسمها المختلف.

وكشف "هلال" عن موعد طرح الأغنية، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها قائلًا:" هتشوفوا التربية اللي بجد يوم الأربعاء الساعة 6".

منشور حماد هلال

تفاصيل أغنية “يا ريت أهالينا ما ربونا”

في سياق آخر انتهى حمادة هلال مؤخرًا من تسجيل أغنيته الجديدة "يا ريت أهالينا ما ربونا"، والتي يتعاون فيها لأول مرة مع المنتج والموسيقي هاني محروس، الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح، ومن المتوقع أن تقدم الأغنية طابعًا فكاهيًا، حيث يعكس عنوانها بشكل غير تقليدي موضوع التربية والأبوة.



مسلسل “المداح 5”





يذكر أن الفنان حمادة هلال يواصل تحضيراته لتصوير مسلسل المداح الجزء الخامس، حيث ذهب خلال الفترة القليلة الماضية لتصوير مشاهد من العمل في محافظة قنا، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025.