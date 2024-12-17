لليوم الثاني.. وكيل أوقاف الفيوم يواصل متابعة لجان تصفية المتقدمين لتصاريح الخطابة

واصل الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، الإشراف على لجان التصفية الأولية للراغبين في الحصول على تصاريح الخطابة بنظام المكافأة على بند التحسين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدعوية والتنويرية لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

أُقيمت الاختبارات في قاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، حيث انطلقت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بحضور الدكتور محمود الفزاري، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بمديرية الأوقاف.

وتستهدف الاختبارات خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، إضافة إلى خريجي المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، ممن يسعون للحصول على تصاريح الخطابة.

وأكد الدكتور الشيمي، خلال تفقده سير العمل، أن الاختبارات تُجرى بمنتهى الشفافية والنزاهة والالتزام بالمعايير التي وضعتها الوزارة، مشددًا على أهمية الانضباط لتحقيق العدالة بين المتقدمين. كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين.

جدير بالذكر أن لجان الاختبارات مستمرة حتى غدٍ الأربعاء، الموافق 18 ديسمبر 2024، وسط أجواء تنظيمية تهدف لضمان تحقيق مصلحة العمل الدعوي والتأكيد على الكفاءة في اختيار المتقدمين.