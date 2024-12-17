لتبولها على نفسها..استمرار حبس المتهمة بقتل طفلتها بمساعدة صديقها في الهرم

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمة بقتل طفلتها بمساعدة صديقها بعدما تعديا عليها بالضرب، بسبب تبولها على نفسها في الهرم

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمة بقتل طفلتها بمساعدة صديقها بعدما تعديا عليها بالضرب، بسبب تبولها على نفسها في الهرم

قتلت طفلتها

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وعثر على جثة الطفلة بها آثار اعتداء.

وتوصلت التحريات، أن والدة الطفلة وصديقها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتديا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، لتبول الضحية على نفسها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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