مبادرة "صورة وحكاية من تراثنا" تجمع شباب الإسكندرية لتعزيز التسامح والتعايش

أطلق منتدى حوار الثقافات "يلا حوار" بالإسكندرية مبادرة "صورة وحكاية من تراثنا"، تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجيلية لمنتدى حوار الثقافات على يد مجموعة من شباب الإعلاميين خريجي برنامج، بهدف تسليط الضوء على قيم التسامح والتعايش بين الأديان من خلال الفن الصحفي والصورة.

ونسق المبادرة هند حسن محرر صحفي بجريدة الفجر ونفذ المبادرة لجنة المبادرة كلًا من رامي جمال مدير مكتب قناة فضائية في الإسكندرية وأحمد السيد مدير تحرير جريدة وصحفي بمواقع خارجية ورحمة أحمد دكتوراه في العلوم الاجتماعية وصحفي بجريدة والزهراء أحمد خريجة برنامج المرأة تقود ومعلق صوتي لعدة برامج إذاعية.

واستهدفت المبادرة 40 مشاركًا ومشاركة من طلاب وخريجي كلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، من المسلمين والمسيحيين، حيث شملت أنشطة تعليمية وزيارات ميدانية للمعالم الدينية والتراثية بمحافظة الإسكندرية.

بداية الفعاليات

وانطلقت المبادرة بمحاضرة تدريبية قدمها، الصحفي الدكتور عصام عامر، حول مهارات إعداد التقارير الصحفية والصورة الصحفية تحت عنوان "دور الإعلام في إبراز الهوية الثقافية والحفاظ على التراث وبناء الإنسان". تضمنت المحاضرة كيفية صياغة العناوين وربطها بالصورة بشكل احترافي يعزز المعنى والقيمة.



وبدأ المشاركون جولتهم بزيارة الكنيسة المرقسية، أقدم كنائس الإسكندرية، حيث استمعوا إلى شرح وافي عن تاريخ الكنيسة قدمه خدام الكنيسة والأسقف، وتبادل المشاركون المسلمون والمسيحيون التقاط الصور، كما شارك المسلمون في إضاءة شموع الصلاة في لفتة رمزية للتعايش.

وتبع ذلك جولة في شارع النبي دانيال وصولًا إلى المتحف اليوناني الروماني، حيث قدمت إحدى المرشدات السياحيات شرحًا تفصيليًا عن تاريخ القطع الأثرية، بمشاركة دكتور خالد صلاح، أستاذ علم النفس بكلية التربية، وعضو باللجنة الاستشارية بالهيئة القبطيةالإنجيلية والذي أضفى بُعدًا تاريخيًا وثقافيًا للزيارة شملت الجولة قاعة أزيزيس ودورين آخرين من المتحف، مما أثرى المعرفة التاريخية لدى المشاركين.

واختتمت الزيارات بـمسجد “باسيلي” بمنطقة الورديان، حيث ألقى مفتش أول إدارة غرب كلمة عن قيم التسامح والتعايش السلمي، فيما قدم إمام المسجد شرحًا تاريخيًا عن المسجد الذي بناه أسعد “باسيلي”، رجل الأعمال المسيحي اللبناني، كرمز للتعايش والمحبة.



وقاد رامي جمال، محرر صحفي بالإسكندرية، تدريبًا ميدانيًا حول تكوين الصور الصحفية بطرق احترافية، واختار بمشاركة لجنة التنظيم أفضل 3 صور بين المشاركين.

في ختام الفعاليات، أقيمت المسابقة داخل مسجد باسيلي لتقييم نتاج اليوم، حيث قدم المشاركون عناوين صحفية مرفقة بالصور التي التقطوها خلال الجولة. فازت 3 متسابقات بجوائز قيمة تقديرًا لجهودهن وإبداعهن.

واختُتمت المبادرة بكلمة من محب شفيق، مسئول الأزمات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وأنطون الفريد، مسئول الأنشطة بالهيئة، حيث ثمّنوا جهود الشباب في إبراز التراث وتعزيز الهوية الثقافية المشتركة.

رسالة المبادرة

وفي ختام اليوم، أكد المشاركون أن المبادرة كانت تجربة مميزة عززت لديهم قيم التسامح والتعايش، وسلطت الضوء على دور الإعلام وأهمية الصورة في تعزيز الحوار والتقارب بين الثقافات المختلفةوأشاروا إلى عزمهم في نقل هذه التجربة الإيجابية إلى المجتمع.

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