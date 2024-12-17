يملك جميل اليحمدي نجم خط وسط منتخب عمان مسيرة دولية لامعة قبل مشاركته في النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثالث من يناير 2025.

خليجي 26.. "جميل اليحمدي" حامل الذهب والفضة في منتخب عمان

وكان اليحمدي /27 عاما/ مع زميله قائد الفريق فايز الرشيدي، حارس مرمى المنامة البحريني، هما الوحيدان المحترفان خارج سلطنة عمان ضمن قائمة منتخب بلدهما في النسخة الأخيرة من كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

بدأ لاعب الوسط البارع مشواره مع كرة القدم بنادي الشباب العماني وارتدى قميصه بين عامي 2014 و2018 قبل أن ينطلق إلى قطر لينتقل بين أربعة أندية هي الوكرة والشحانية والمرخية وأخيرا الخريطيات الذي انتقل منه إلى السيب العماني مطلع الموسم الجاري.

في 2019 تعرض اللاعب العماني الدولي لضربة قوية عطلت مسيرته بإصابته بقطع في الرباط الصليبي ليبتعد عن فريقه الوكرة لنهاية موسم 2019 / 2020.

ورغم أن جميل اليحمدي لم يعرف الطريق إلى منصات التتويج مع الأندية التي لعب لها، إلا أنه حقق إنجازات ملموسة على المستوى الدولي، أولها الفوز بكأس العالم العسكرية التي استضافتها بلاده في عام 2017 بعد التغلب في المباراة النهائية على قطر بركلات الترجيح.

وفي العام التالي 2018 شارك اليحمدي مع منتخب عمان في كأس الأمم الآسيوية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما ثم ساهم بقوة في تتويج بلاده بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على الإمارات بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها الكويت.

ويملك اليحمدي خبرة دولية كبيرة حيث سجل 3 أهداف في 62 مباراة دولية منها المشاركة في النسختين الماضيتين من كأس آسيا ففي 2019 بالإمارات، حيث حل المنتخب العماني ثالثا خلف اليابان وأوزبكستان في دور المجموعات قبل أن يودع من دور الـ16 بالخسارة أمام نظيره الإيراني.

وفي نسخة قطر 2023، خيب اليحمدي وزملاؤه في منتخب عمان الآمال بالخروج من الدور الأول بعد خسارة أمام السعودية، وتعادلين أمام تايلاند وقيرغيزستان.

وفي كأس العرب التي أقيمت في قطر 2021 عاش اليحمدي وزملاؤه في منتخب عمان صدمة الخروج من الدور الثاني بعد الخسارة أمام منتخب تونس بنتيجة 1 / 2.

وفي مطلع العام الماضي 2023، كاد جميل اليحمدي يلامس قمة المجد لكنه اكتفى بالميدالية الفضية في بطولة كأس الخليج بعد الخسارة في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 3 بعد التمديد للوقت الإضافي أمام منتخب العراق منظم البطولة.

ويأمل رشيد جابر المدير الفني لمنتخب عمان أن يستفيد من إمكانات جميل اليحمدي والخبرات العريضة للاعب الوسط الأعسر في مشوار "الأحمر" ببطولة خليجي 26 حيث سيلتقي مع الكويت منظم البطولة في مباراة الافتتاح، وبعدها يلاعب منتخبي قطر والإمارات في الجولتين الثانية والثالثة.