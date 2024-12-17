تصميم أنيق ومواصفات ممتازة بسعر اقتصادي؟ إليك هاتف OPPO A17

أعلنت شركة Oppo عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo A17 الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات المناسبة للاستخدام اليومي مع الحفاظ على سعر تنافسي يجعله خيارًا مثاليًا للفئة المتوسطة.

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إليك أبرز مواصفات هاتف OPPO A17 الخيار الأفضل في الفئة الاقتصادية

حيث يستهدف الهاتف المستخدمين الباحثين عن جهاز موثوق يوفر أداءً جيدًا للمهام الأساسية مع بطارية تدوم لفترات طويلة تعرف على مواصفات هاتف Oppo A17:

1. التصميم:

يأتي الهاتف بتصميم عصري وأنيق حيث يتميز ظهره بملمس يشبه الجلد الفاخر رغم أنه مصنوع من البلاستيك كما يتوفر الهاتف بلونين: الأسود الداكن (Midnight Black) والأزرق الهادئ (Lake Blue).

2. الشاشة:

شاشة الهاتف من نوع LCD IPS بحجم 6.56 بوصة وتكون دقة الشاشة +HD (720 × 1612 بكسل) مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 وتوفر الشاشة معدل سطوع يصل إلى 600 شمعة ما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

3. الأداء والمعالج:

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G35 بتقنية تصنيع 12 نانومتر والذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت مع دعم تقنية RAM Expansion لإضافة 4 جيجابايت افتراضية من الذاكرة والتخزين الداخلي بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية توسعته عبر بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت كما يعتمد الهاتف على نظام التشغيل ColorOS 12.1 المبني على Android 12.

4. البطارية:

زُوّد الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير، ما يضمن استخدامًا مكثفًا على مدار اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن.

5.الكاميرا الخلفية:

نظام كاميرا مزدوجة، يتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لقياس العمق وتدعم أوضاع مثل HDR والبورتريه والتصوير الليلي.

6. الكاميرا الأمامية:

كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، مع دعم ميزة التجميل الذكي لالتقاط صور مرضية.

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تبحث عن هاتف أنيق ومواصفات قوية وسعر إقتصادي إذا إليك هاتف Oppo A17 تعرف على سعره

كما يُطرح الهاتف بسعر اقتصادي يتناسب مع مواصفاته حيث يأتي:

•السعر العالمي: نحو 150 دولارًا أمريكيًا.

• في مصر: يُباع بنحو 5000 جنيه مصري.

• في السعودية: يبلغ السعر نحو 550 ريال سعودي.

يُعد هاتف Oppo A17 خيارًا مميزًا ضمن الهواتف الاقتصادية حيث يوفر تجربة متكاملة من حيث التصميم الجذاب والأداء المستقر والكاميرات المناسبة إلى جانب بطارية قوية تضمن استخدامًا طويل الأمد.