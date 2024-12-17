لهذا السبب..محافظ الدقهلية يستقبل وزير الآثار الأسبق في إطار زيارته للمحافظة

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جانب من استقبال محافظ
جانب من استقبال محافظ الدقهلية للدكتور زاهي حواس

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار في إطار زيارته للمحافظة للمشاركة في مناقشة احدي رسائل الدكتوره بجامعة المنصوره.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.
ووجه " محافظ الدقهلية" للدكتور زاهي حواس قائلًا شرفت المحافظة اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الآثار المصرية ولدينا تطلعات مستقبلية للتعاون من أجل إبراز المعالم الأثرية التاريخية بالمحافظة وتسليط الضوء عليها لتكون محط أنظار واستقبال السياح ووضع الدقهليه علي الخريطة السياحيه والأثرية.
ومن جانبه أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته البالغة لزيارة محافظة الدقهليه العريقة التي كانت يوم من الأيام عاصمة لمصر في أسرتين وتضم اهم المعالم الأثرية بتل المقدام بميت غمر وتل الربع بتمي الأمديد، بالإضافة إلي أنها أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.
وقام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظه إلى الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق تقديرًا له ولزيارته للمحافظة.

جانب من استقبال محافظ الدقهلية للدكتور زاهي حواس

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