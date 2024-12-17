أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بمحافظة البحيرة

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

شهدت محافظة البحيرة، استقرارا، في أسعار الدواجن والبيض، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية، حيث تعتبر أسعار الدواجن والبيض من أعلى كلمات البحث علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها لمعرفة أسعار الدواجن والبيض بمحافظة البحيرة.

 

أسعار الدواجن اليوم

ورصدت "الفجر"، أسعار الدواجن في محافظة البحيرة، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 80 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ الأمهات 75 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الفراخ الساسو 90 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 100 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار البيض، فتشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية، ليستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 150 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 155 جنيها.

 

قال رئيس شعبة الدواجن إن أسعار الأعلاف، ارتفعت عن السعر المتداول، وكشف أن أسباب أسعار سعر الأعلاف في الوقت الراهن يعود إلى بدء خروج المراكب المحملة بالذرة، وهذا من شأنه يحدث انفراجه قريبًا.

محافظة البحيرة البحيرة اليوم اخبار البحيرة أخبار البحيرة اليوم أخبار محافظة البحيرة حالة الطقس مواقيت الصلاة أسعار الذهب اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة أسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الدواجن اسعار البيض أسعار السلع الغذائية اسعار التوابل اسعار اللحوم اسعار الاسماك

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الأسمنت اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الحديد اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 14-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الأسماك اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة البحيرة

أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 14-12-2024 بمحافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

ألونسو يهدي طاقم تدريب ليفركوزن نسخة مصغرة من كأس الدوري الألماني

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم 

سحب 1321 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

بيولي يحدد أولى صفقات النصر في الميركاتو الشتوي

كريم رمزي ينتقد اختيارات جوائز كاف: هزار وتهريج.. وصلاح الأفضل وأرقامه الأعظم

‏أوكرانيا: روسيا باشرت هجوما مضادا في منطقة كورسك

دفاع عصام صاصا لـ الفجر.. الحكم جاء باقتناع المحكمة بحسن نيته