توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف

أخبار مصر
وزير الأوقاف ووزير
وزير الأوقاف ووزير التموين

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، شهد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارتين.

قام بتوقيع البرتوكول الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

يأتي هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

وأكد الوزيران في خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأشارا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة لوزارة الاوقاف، وذلك لضمان وصول السلع إلى المستفيدين بأفضل جودة.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف التحديات الاقتصادية الراهنة التموين والتجارة الداخلية التنمية المستدامة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الفئات المستحقة القابضة للصناعات الغذائية

مواد متعلقة

الأوقاف تعلن افتتاح ١٧ مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

مفتي الجمهورية يوجِّه بوضع توصيات الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء حيِّز التنفيذ

مفتي الجمهورية يلتقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

شيخ الأزهر يستقبل وزير العمل لبحث سبل التعاون المشترك

الأوقاف تعلن انعقاد لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر

محافظ المنوفية يشهد استلام أربعة أطنان من لحوم الأوقاف لتوزيعها للأسرالأولى بالرعاية

مفتي الجمهورية يهنئ البحرين بمناسبة عيدها الوطني الـ 53

الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء: علينا أن نصدِّر للعالم أن الاسلام الصحيح مصدرأمن واستقرار
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

رسائل نارية.. تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024

بسبب الإصابة.. برنامج تأهيلي خاص لعبدالله السعيد

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصدرتقريرًا حول تطور علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف

فوز الغرق وغارب وتعادل بنى سويف بالجولة 9 بالقسم الثالث

تعرفي على فوائد فيلر الشعر وطريقة استخدامه