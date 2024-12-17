جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 63 سلاحا ناريا و453 قضية مخدرات وينفذ نحو 66 ألفا و816 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 60 متهما بحوزتهم 63 سلاحا ناريا من بينها بندقية رصاص و3 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش و4 طبنجات و46 فردا محلي الصنع، و136 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزن متنوعة و231 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 66 ألفا و816 حكما قضائيا متنوعا من بينها 181 حكم جنايات، و20 ألفا و270 حكم حبس (جزئي)، و3860 حكم حبس (مستأنف)، و33 ألفا و959 حكم غرامات و8546 مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 453 قضية بإجمالي 485 متهما، ضُبط خلالها نحو 34.7 كيلوجرام من مخدر البانجو، و285.3 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و30.05 كجم من مخدر الهيروين، و1.4 كجم من مخدر الإستروكس، و565 جراما من مخدر البودر و8.03 كجم من مخدر الشابو و5.2 كجم من مخدر الايس و19.3 كيلوجرام من مخدر الهيدرو و3.08 كيلوجرام من مخدر الأفيون و510 جرامات من مخدر الفودو و800 جرام من مخدر فرجينيا و500 أمبول مخدر و10 آلاف و931 قرصا مخدرا.