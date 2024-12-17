غدًا.. الأزهر يعقد احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

أخبار مصر
شيخ الأزهر أ.د أحمد
شيخ الأزهر أ.د أحمد الطيب

ينظم قطاع المعاهد الأزهرية  احتفالية كبرى باليوم العالمي للغة العربية، غدًا الأربعاء، تحت عنوان: "اللغة العربية أصالة وريادة"، بحضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتتضمن الاحتفالية كلمة لوكيل الأزهر أ.د/ محمد الضويني، وكلمة للدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وكلمة للشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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