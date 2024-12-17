ضبط كيان تعليمي للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كيان تعليمي دون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام شخص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر معه على عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان الوهمي وختم أكلاشيه ودفاتر تحصيل نقدية واستمارات تسجيل متدربين.