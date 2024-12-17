محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

وستبدأ الامتحانات يوم 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025، على أن تُعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في أيام 2، 4، 5، و9 يناير المقبل. وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير، على أن تُستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بكل يسر وهدوء، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين المديرية والهيئات التعليمية والإدارية لضمان عدم حدوث أي معوقات.

وأعرب المحافظ عن ثقته في قدرة طلاب الإسكندرية على التفوق والنجاح، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا. كما شدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات في ظل الظروف الراهنة.

وتمنى المحافظ لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية التوفيق والنجاح، موجهًا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، بالاستعداد الكامل للامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب.