محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجامعة لبحث تعظيم أوجه التعاون المشترك فى القطاعات الخدمية والتنموية

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين الجانبين لتعظيم أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
حيث تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية تقديره واعتزازه للدور الرائد والحيوي لجامعة المنوفية وشريكًا فاعلًا في خطط التنمية بربوع المحافظة كونها أحد الصروح التعليمية المتميزة على أرض الدلتا، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.

الاهتمام المشترك التعاون المشترك الدكتور احمد فرج القاصد

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