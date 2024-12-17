ضبط 34 ألف مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 34 الفًا و592 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21 الفًا و912 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1464 مخالفة سير دون تراخيص، و5 مخالفات موقف عشوائي، و1112 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص و28 مخالفة دراجة نارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.