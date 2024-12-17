لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم 

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ما أسفر عن ضبط 2494 قضية متنوعة.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1364 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط ألف و130 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

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