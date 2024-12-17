محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

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محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2024/ 2025 والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

 

يأتي ذلك في ضوء المذكرة التي عرضتها الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حيث تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 يناير 2025 وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

 

وأوضحت وكيل تعليم بني سويف، أن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية.

 

وأشارت، إلى أنه رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية "عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة" بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنبًا لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء ونظرا لقصر فترات النهار في تلك المدة.

 

 

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