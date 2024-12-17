قوة جبارة ومواصفات فائقة هذه هي أوصاف هاتف Tesla Model Pi

أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا، عن هاتفها الجديد Tesla Model Pi والذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط التقنية نظرًا لما يتضمنه من تقنيات مبتكرة ومواصفات فائقة كما ينظر إلى الهاتف كخطوة ثورية في عالم الهواتف الذكية خاصة بفضل اعتماده الكبير على الذكاء الاصطناعي وتوظيف أحدث التقنيات فيه.

هاتف Tesla Model Pi

إليك أبرز المواصفات التقنية لهاتف ايلون ماسك الجديد Tesla Model Pi

سوف نعرض لكم أبرز المواصفات في هاتف Tesla Model Pi و التي تجعله الأفضل بين جميع الهواتف الذكية وتلك المواصفات هي:

1. المعالج وأداء الجهاز:

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر وهو من أقوى المعالجات المتاحة حاليًا مدعوم بمعالج رسومي من نوع Adreno 750 لتوفير تجربة ألعاب عالية الجودة وأداء سريع وسلس.

2. الذاكرة والتخزين:

زُوّد الهاتف بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجا بايت كما يدعم تقنية التخزين UFS 4.0 التي تُحسّن من سرعة القراءة والكتابة للبيانات بشكل كبير.

3. الكاميرات:

الكاميرا الأمامية: تعمل بدقة 40 ميجا بكسل لتقديم صور سيلفي عالية الدقة.

الكاميرات الخلفية: يحتوي الهاتف على نظام كاميرات ثلاثي مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل مما يمنح المستخدم تجربة تصوير احترافية.

4. الشاشة:

تتميز شاشة هاتف Tesla Model Pi بتقنية AMOLED مع دعم HDR10+ ما يضمن ألوانًا أكثر حيوية ووضوحًا ويكون حجم الشاشة 6.8 بوصة مع دقة عالية وكثافة تبلغ 516 بكسل/بوصة كما يدعم الهاتف معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتوفير سلاسة في التصفح وتجارب الألعاب.

5. البطارية والشحن:

سعة البطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100 واط إلى جانب الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

و الميزة الأبرز هي دعم الشحن بالطاقة الشمسية من خلال ألواح مدمجة وهو ما يُعد نقلة نوعية في استدامة الهواتف الذكية.

6. نظام التشغيل والألوان:

يعمل الهاتف بنظام تشغيل مُخصص مبني على أندرويد ليتوافق مع إمكانياته المتقدمة كما يتوفر الهاتف بلونين الأسود المعدني والفضي اللامع.

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هذا هو السعر المتوقع لهاتف ايلون ماسك الجديد Tesla Model Pi

لم يتم الإعلان الرسمي عن السعر حتى الآن لكن التوقعات تشير إلى:

• الإصدار الأساسي: بسعر 1200 دولار أمريكي.

• الإصدار المتقدم: بسعر 1500 دولار أمريكي

والذي يتميز بمواصفات تقنية أعلى.

و رغم المزايا الثورية في الهاتف يرى بعض الخبراء أن التوقعات حول الهاتف قد تكون مبالغًا فيها خاصةً فيما يتعلق بتقنيات الاتصال بالأقمار الصناعية والشحن الشمسي.

ومع ذلك، يبقى Tesla Model Pi مرشحًا ليكون نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية بفضل الابتكارات التي تجمع بين الأداء الفائق والحلول المستدامة.