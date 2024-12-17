وكيل تعليم الدقهلية في ختام فعاليات دورة تعليم برمجة الروبوتات بمدرسة طلخا الرسمية المتميزة ٢

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جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية

 حضر اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية ختام فعاليات دورة تعليم برمجة الروبوتات التي تمت بمدرسة طلخا الرسمية المتميزة ٢


تأتي الفعاليات إطار الاهتمام بتطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية لدي طلاب المدارس بمحافظة الدقهلية وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

كان في استقبال وكيل والوزارة محمد حسن مدير المدرسة حيث تبادل  مدير المديرية أطراف الحديث مع الطلاب عما تم شرحه في الدورة ومدى استفادتهم منها كما قام سيادته بتوزيع شهادات التقدير على بعض الطلاب لتميزهم أثناء فعاليات الدورة.


هذا وقد وجه  بضرورة الاهتمام بتدريس البرمجة وخاصة  للأجيال الجديدة الصاعدة تحقيقا لتوجه الدولة المصرية وقيادتها السياسية برعاية النشء في مجال التكنولوجيا والبرمجة وإعدادهم إعدادًا جيدًا لسوق العمل 
تم اللقاء بحضور كل من  أيمن البراموني مدير إدارة المشاركة المجتمعية بديوان المديرية، عماد الدوماني  مدير إدارة طلخا التعليمية، سعاد أبو عيش وكيل الإدارة.

جانب من الجولة

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التربية و التعليم الدكتور أشرف العربي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تطوير المهارات طارق مرزوق محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف مدير تعليم الدقهلية مجال التكنولوجيا محافظ الدقهلية

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