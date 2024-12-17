تأييد الحكم مع ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات لعصام صاصا وشقيقه في التزوير

حوادث
عصام صاصا
عصام صاصا

قضت  محكمة جنايات  مستأنف جنوب الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب  المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، علي حبسهم  بالسجن سنة مع الشغل فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا، شكلا، وتأييد الحكم موضوعًا، مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام  كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.


وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

حوادث الفجر الاستئناف السجن سنة مع الشغل التنفيذ ارتكاب الشهر العقاري السجن سنه تزوير محرر رسمى تحقيقات

مواد متعلقة

لحضور طبيبة التشريح.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني ل 20 يناير

وصول عصام صاصا وشقيقه لمحكمة جنوب القاهرة لنظر الاستئناف علي حكم حبسهما

سقوط 8 عاطلين في جرائم السرقات المتنوعة بالدرب الأحمر والمطرية

تحرير 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

السجن 3 سنوات لمتهم بالتحرش بفتاة بعابدين

19 فبراير.. تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في السيدة زينب

إحالة متهم بالنصب على 11 شخصا بعابدين

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

الزمالك يلتقى تيانجين ببطولة العالم لأندية الطائرة «سيدات»

فايز السعيد واثق من فريقه بالوصول للنهائيات في "إكس فاكتور دبي"

ميلان يقترب من تحصين حارسه بعقد جديد

الثقافة تحتفي بخمسين عامًا على رحيل "فريد الأطرش" بقصر الأمير بشتاك

إصابة 25 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل علي طريق الإسماعيلية الزراعي

جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة

النصر السعودي يرصد صفقة تبادلية من الدوري الإيطالي