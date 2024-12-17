محافظ بني سويف يزور عددا من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

محافظات
محافظ بني سويف يزور
محافظ بني سويف يزور عددا من المصانع

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، بجولة تفقدية شملت عددًا من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية غرب مركز الواسطى، رافقه خلالها كل من: حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية، وأحمد سلطان رئيس جمعية مستثمرين المنطقة.

 

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بالمناطق الصناعية بالمحافظة، ضمن الجهود المبذولة لدعم القطاع الصناعي، بما  يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.

 

زار محافظ بني سويف، مصنع للكرتون والصناعات الورقية، على مساحة2750 متر، باستثمارات تبلغ 15مليون جنيها ويعمل به 85 عاملًا، في مجال إنتاج وتصنيع علب كرتون مضلع سادة ومطبوع، تصنيع علب كرتون دوبلكس سادة ومطبوع وتصنيع حصير وشيتات كرتون مضلع.

 

كما تمت زيارة مصنع للجوارب، المُقام على مساحة 980 متر مربع، وباستثمارات 8 ملايين جنيها، ويعمل به 35 عاملًا وعاملة، لإنتاح وتصنيع الجوارب الرجالي والأطفالي، حيث يتم تصدير جزء من الإنتاج إلى بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية.

 

وخلال الزيارة تجول محافظ بني سويف، داخل خطوط الإنتاج بالمصنعين، وناقش مع المسؤولين مراحل الإنتاج، نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة، واستمع لعرض مُجمل عن الأسواق المستهدفة وخطط التوسعات المستقبلية.

 

وشّدد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، مؤكدا التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، موجهًا مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمار بالمحافظة والجهات باتخاذ كل التدابير اللازمة لحل أي تحديات قد تواجه المشروعات، بما يدعم العملية الإنتاجية ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

 

وتضمنت الزيارة تفقد محافظ بني سويف، لمقر الفرع الجديد للبنك الأهلي المصري والذي يتم إنشاءه لتيسير المعاملات البنكية لخدمة أصحاب المشروعات من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تجول المحافظ داخل الفرع المقام على 600 متر تقريبا "إنشاءات عبارة عن دورين"، مؤكدا أهمية وسرعة الانتهاء من التشطبيات وأعمال التأثيث والتجهيزات  الجارى تنفيذها بالفرع الجديد لافتتاحه قريبا لدعم وتعزيز منظومة الخدمات بالمنطقة.

 

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

غلق مركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار دون ترخيص في بني سويف (صور)

كشف علاج بالمجان لـ 1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر ويستمع لشكاوى الأهالي

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بسرعة التعامل مع عطل مفاجئ في لانش نقل ركاب بنهر النيل

إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي ببني سويف

غرق طفل بمياه مصرف زراعية في مركز الواسطى ببنى سويف

القبض على لصوص أبواب المقابر بمركز ببا ببني سويف

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

غلق مركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار دون ترخيص في بني سويف (صور)

كشف علاج بالمجان لـ 1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر ويستمع لشكاوى الأهالي

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بسرعة التعامل مع عطل مفاجئ في لانش نقل ركاب بنهر النيل

إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي ببني سويف

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

الزمالك يلتقى تيانجين ببطولة العالم لأندية الطائرة «سيدات»

ميلان يقترب من تحصين حارسه بعقد جديد

الثقافة تحتفي بخمسين عامًا على رحيل "فريد الأطرش" بقصر الأمير بشتاك

فايز السعيد واثق من فريقه بالوصول للنهائيات في "إكس فاكتور دبي"

جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة

إصابة 25 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل علي طريق الإسماعيلية الزراعي

تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في محافظة البحيرة