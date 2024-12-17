قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة بالفيوم.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى، بمحافظة الفيوم، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم قطع مياه الشرب لمدة ١٢ ساعة عن بعض المناطق بالفيوم.

وجاء نص البيان عملاءنا الكرام نوجة عناية سيادتكم بوجود الصيانة اللازمة بعنبر المياه المرشحة بالمرحلة الثانية بمحطة العزب الجديدة وأعمال صيانة بمحابس الخطوط الرئيسية قطر ١٠٠٠ مم مما يستلزم قطع المياه لمدة ١٢ ساعة اعتبارًا من العاشرة صباح يوم الاربعاء الموافق ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٤ حتي العاشرة مساءً ذات اليوم.



وننشر الاماكن المتأثرة بالأنقطاع مثل:

مركز الفيوم: وحدة محلية ( دسيا - زاوية الكرادسة - منشأة عبدالله - الشيخ فضل ) وتوابعهم

مركز ابشواي مركز ومدينة ابشواي عدا طبهار- النصارية - العجمين - المناطق السياحية

مركزسنورس وحدة محلية (فيديمين- سنهور القبلية والبحرية - ترسا- نقاليفة - مدينة سنورس - المناطق السياحية) وتوابعهم

مركز يوسف الصديق مركز ومدينة يوسف الصديق عدا النزلة - الحامولي - المقراني

مركز اطسا وحدة محلية ( قصر الباسل - تطون - الغرق - عزبة قلمشاة - الجبل) وتوابعهم

علي السادة المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه