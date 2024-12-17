محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" ويؤكد الالتزام بالجداول الزمنية

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بوابة الفجر

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق. 

تناول الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز في المشروعات المتبقية، وموقف تسليم المشروعات المنتهية التي دخلت الخدمة بعد استكمال الأعمال الإنشائية وتجهيزها، مع التشديد على سرعة إنهاء باقي الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

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حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من ممثلي الأجهزة التنفيذية والشركات الاستشارية والتنفيذية المعنية بالمبادرة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز وممثلي القطاعات المختلفة.

تضمن الاجتماع استعراض مشروعات المبادرة في قطاعات متعددة، من بينها الصرف الصحي، مياه الشرب، الطرق، الصحة، الإسعاف، المجمعات الخدمية، مراكز الشباب، الاتصالات، الغاز الطبيعي، الكهرباء، والبنية التعليمية. ووجه المحافظ بتكثيف العمل للانتهاء من المشاريع العالقة، خاصة تلك التي لا تعيقها ملاحظات فنية عن التشغيل، لتقديم خدماتها للمواطنين بأمان وكفاءة.

كما أصدر المحافظ توجيهات لسرعة إنهاء أعمال الرصف بعدة طرق رئيسية، منها "الريان/ قارون"، و"مدينة ماضي/ قليون"، بالإضافة إلى تمهيد الطرق الداخلية بالقرى التي استُكملت بها شبكات المرافق، بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ناقش الاجتماع الإجراءات المتعلقة بإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق، كما شدد المحافظ على سرعة تلافي الملاحظات الفنية بمركز طبي الريان لتجهيزه بالأجهزة الطبية اللازمة وتشغيله في أقرب وقت.

وجه المحافظ مسئولي شركة الغاز الطبيعي بمراجعة المناطق المستهدفة في القرى لإنهاء أعمالهم، ليتسنى لشركة الاتصالات استكمال تركيب شبكات الألياف الضوئي،. كما طالب بسرعة تسليم المشروعات المنتهية وتجهيزها للافتتاح، مشددًا على أهمية تلافي أي ملاحظات تعوق التنفيذ.

استعرض ممثلو شركة "دار الهندسة"، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء، تفاصيل نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، والمشروعات التي انتهت أعمالها الإنشائية، موضحين الملاحظات القائمة

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